Frasi shock su Jole Santelli, la Rai cancella Morra da Titolo V (Di sabato 21 novembre 2020) La Rai cancella Morra da Titolo V e scoppia la polemica. Come non bastassero le reazioni alle Frasi shock pronunciate dal presidente della commissione Antimafia sull’ormai ex presidente della Regione Calabria, la decisione dei vertici di viale Mazzini di cancellare l’invito di Morra alla trasmissione di Rai 3 ha fatto scoppiare nuove polemiche, dividendo i social tra chi plaude la scelta e chi invece a contesta. LEGGI ANCHE > Morra shock su Santelli e la Calabria, esplode la polemica sui social La Rai cancella Morra e il deputato denuncia la decisione A denunciare la mossa con cui la Rai cancella Morra da Titolo V per le ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 21 novembre 2020) La RaidaV e scoppia la polemica. Come non bastassero le reazioni allepronunciate dal presidente della commissione Antimafia sull’ormai ex presidente della Regione Calabria, la decisione dei vertici di viale Mazzini dire l’invito dialla trasmissione di Rai 3 ha fatto scoppiare nuove polemiche, dividendo i social tra chi plaude la scelta e chi invece a contesta. LEGGI ANCHE >sue la Calabria, esplode la polemica sui social La Raie il deputato denuncia la decisione A denunciare la mossa con cui la RaidaV per le ...

giornalettismo : Frasi shock su Jole #Santelli, la #Rai cancella #Morra da #TitoloV #Calabria #titoloquinto - lupovittorio42 : Le madri devono stare a casa con i figli. Non ci possono essere giudici donne, perché giudicare vuol dire essere im… - GiusPecoraro : RT @fabbri333: 'No a giudici donne - Le donne sono condizionate dall’emotività - Le madri devono stare a casa con i figli - Le coppie omose… - Agricolturabio1 : RT @fabbri333: 'No a giudici donne - Le donne sono condizionate dall’emotività - Le madri devono stare a casa con i figli - Le coppie omose… - fabbri333 : 'No a giudici donne - Le donne sono condizionate dall’emotività - Le madri devono stare a casa con i figli - Le cop… -