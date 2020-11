Franco Morbidelli correrà il Rally di Monza! Esordio nel Mondiale WRC per il pilota MotoGP (Di sabato 21 novembre 2020) Franco Morbidelli sbarca nel Mondiale Rally. Il centauro della Yamaha Petronas, quest’anno vincitore di tre gare nel Mondiale MotoGP e secondo in classifica generale alla vigilia dell’ultima tappa del campionato (il GP di Portogallo previsto per questo weekend), ha deciso di cimentarsi con le quattro ruote in occasione del Rally di Monza, ultimo appuntamento del Mondiale WRC. Il romano sarà al volante della Hyundai i20 R5 del Team Italia. Il ribattezzato Morbido cercherà di ottenere un buon risultato nell’evento previsto dal 3 al 6 dicembre sul circuito brianzolo e nelle vicinanze (alcune speciali sono in programma sulle alture bergamasche). Si tratterà di un debutto assoluto per il centauro italiano in questa specialità, con oltre 272 km di prova ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020)sbarca nel. Il centauro della Yamaha Petronas, quest’anno vincitore di tre gare nele secondo in classifica generale alla vigilia dell’ultima tappa del campionato (il GP di Portogallo previsto per questo weekend), ha deciso di cimentarsi con le quattro ruote in occasione deldi Monza, ultimo appuntamento delWRC. Il romano sarà al volante della Hyundai i20 R5 del Team Italia. Il ribattezzato Morbido cercherà di ottenere un buon risultato nell’evento previsto dal 3 al 6 dicembre sul circuito brianzolo e nelle vicinanze (alcune speciali sono in programma sulle alture bergamasche). Si tratterà di un debutto assoluto per il centauro italiano in questa specialità, con oltre 272 km di prova ...

