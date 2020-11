Francesco Guccini. Non solo genio della musica, ma faro della letteratura (Di sabato 21 novembre 2020) La prima volta che Francesco Guccini decide di cimentarsi come scrittore è stata nel 1989, ventidue anni dopo la pubblicazione del suo primo album. Il libro era Cròniche epafàniche, un romanzo che, pur non essendo un’autobiografia, riesce a mettere il lettore in contatto con uno dei luoghi più cari della vita del cantautore modenese, cuore pulsante di molte delle canzoni più famose della sua carriera: l’Appennino Pavanese. In uno stile che i critici dell’epoca definiscono molto simile a quello di Gadda, una lingua impregnata di termini dialettali che si avvicina quanto più possibile alla forma parlata, Guccini, da «burattinaio delle parole», diventa best-sellerista affermato, narratore bramoso di indagare tutte le forme comunicative in grado di descrivere i sapori, le sensazioni e i profumi di una vita vissuta tra il mistero e l’angoscia, tra l’ombra della morte e la protezione della provincia. Leggi su vanityfair (Di sabato 21 novembre 2020) La prima volta che Francesco Guccini decide di cimentarsi come scrittore è stata nel 1989, ventidue anni dopo la pubblicazione del suo primo album. Il libro era Cròniche epafàniche, un romanzo che, pur non essendo un’autobiografia, riesce a mettere il lettore in contatto con uno dei luoghi più cari della vita del cantautore modenese, cuore pulsante di molte delle canzoni più famose della sua carriera: l’Appennino Pavanese. In uno stile che i critici dell’epoca definiscono molto simile a quello di Gadda, una lingua impregnata di termini dialettali che si avvicina quanto più possibile alla forma parlata, Guccini, da «burattinaio delle parole», diventa best-sellerista affermato, narratore bramoso di indagare tutte le forme comunicative in grado di descrivere i sapori, le sensazioni e i profumi di una vita vissuta tra il mistero e l’angoscia, tra l’ombra della morte e la protezione della provincia.

Non solo «burattinaio delle parole», ma anche scrittore affermato con una produzione lunga più di trent'anni. Francesco Guccini e il sapore della tradizione che permea (anche) nei suoi romanzi ...

Teresa Guccini: il dono della curiosità

Ai tempi della pandemia, una figlia chiama il padre su Skype. Lui è Francesco Guccini. Insieme, ragionano su che cosa resterà di questi tempi incerti. Perché «ciò che conta di più non è tanto avere se ...

