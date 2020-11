Formazioni ufficiali Spal-Pescara | Serie B 2020 2021

(Di sabato 21 novembre 2020) Ledi, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di. I ferraresi, dopo un inizio incerto, nelle ultime tre partite hanno raccolto altrettante vittorie e puntano ad assaltare le posizioni di vertice. Gli ospiti si trovano in penultima posizione, davanti solo alla Cremonese. Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 14. Le: Thiam; Tomovic, Salamon, Okoli, Dickmann, Sa. Esposito, Missiroli, D’Alessandro, Valoti, Di Francesco, Paloschi.: Fiorillo; Balzano, Scognamiglio, Nzita, Bellanova, Fernandes, Busellato, Masciangelo, Maistro, Vokic, Asencio. SportFace.

Sportface.

