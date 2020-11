Formazioni ufficiali Newcastle-Chelsea | Premier League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 21 novembre 2020) Ledi, gara valevole per nona giornata di. I Blues, quinti a tre punti dal Leicester City capolista dopo una striscia di risultati utili, vanno a caccia di un successo per avvicinarsi alla vetta. I padroni di casa si trovano poco più indietro, e prima della sosta hanno incassato una sconfitta. Al St. James’ Park diil calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 13:30. Le: in attesa: in attesa SportFace.