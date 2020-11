Formazioni ufficiali Juve Cagliari | Arthur titolare | c’è Kulusevski

(Di sabato 21 novembre 2020) Ledimatch valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 8ª giornata di Serie A 2020/2021.NTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo;, Rabiot, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Morata. All: Pirlo.(in attesa) Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #JuventusCagliari, le scelte ufficiali dei due allenatori - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS-CAGLIARI - Formazioni ufficiali: giocano Buffon e Berna - Pall_Gonfiato : Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: Pirlo lancia De Ligt e Kulusevski dal 1' - SkySport : Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #JuventusCagliari #Juventus… - sportface2016 : #Liga: le formazioni ufficiali di #AtleticoMadrid-#Barcellona #AtletiBarca -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Sono ufficiali i calciatori schierati da Juventus e Cagliari che scenderanno in campo alle ore 20.45 allo Stadium di Torino. Per i padroni di casa si registrano rientri importanti come quelli di De ...Barcellona di scena al 'Wanda Metropolitano' contro l'Atletico Madrid nella decima giornata della Liga. Simeone dovrebbe optare per il classico 4-4-2: assente il grande ex Suarez, colpito dal Coronavi ...