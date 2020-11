Formazioni ufficiali Brescia-Venezia | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 21 novembre 2020) Ledi, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di. I lagunari hanno cominciato bene la stagione, e al momento si trovano al quarto posto a tre lunghezze dall’Empoli capolista. I padroni di casa occupano la decima posizione in classifica con cinque punti in meno del. Allo stadio Mario Rigamonti diil calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 14. Le: in attesa: Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli; Fiordilino, Vacca; Capello, Aramu, Johnsen; Forte. SportFace.