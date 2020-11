FlyQuest | Josedeodo sostituisce Santorin come jungler

Leggi su esports247

(Di sabato 21 novembre 2020) Una delle più grandi star di League of Legends dell’America Latina negli Esport, è stata acquisita dalla. Parliamo ovviamente di Joel “” Villegas, che si unisce al team per sostituirejungle.ha lasciatoil 6 novembre dopo che l’organizzazione gli ha concesso il permesso di esplorare altre opportunità, che alla fine lo hanno portato a unirsi al Team Liquid praticamente oggi, dopo due anni con, insieme ad Alphari.ha mostrato il suo talento con Lee Sin sempre in America Latina per Rainbow7, mostrandolo anche durante i Mondiali. The Man. The Myth. The Legend. ?? We’re excited to announce @for our 2021 roster! Bienvenido al equipo! #FLYWIN #ShowcaseGreatness ...