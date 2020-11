Flick: “Il Werder Brema non ci ha lasciato spazi, dobbiamo accettare questo pareggio” (Di sabato 21 novembre 2020) Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato del pareggio arrivato in casa contro il Werder Brema:“Lucas Hernandez ha sbattuto il bacino molto violentemente. Ha avuto difficoltà a camminare, domani se ne saprà di più. Sarr o Tolisso dovrebbero farcela in vista di mercoledì, dovremo essere creativi.Il Werder ha giocato molto bene, lasciandoci pochissimi spazi. Non siamo stati in grado di sfruttare le nostre chance proprio per questo. Non ci resta che accettare questo pareggio”. Foto: sito ufficiale Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) Hansi, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato del pareggio arrivato in casa contro il:“Lucas Hernandez ha sbattuto il bacino molto violentemente. Ha avuto difficoltà a camminare, domani se ne saprà di più. Sarr o Tolisso dovrebbero farcela in vista di mercoledì, dovremo essere creativi.Ilha giocato molto bene, lasciandoci pochissimi. Non siamo stati in grado di sfruttare le nostre chance proprio per. Non ci resta che. Foto: sito ufficiale Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

