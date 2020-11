Fipe-Confcommercio: chiesto lo stato di crisi per la ristorazione collettiva (Di sabato 21 novembre 2020) Fipe-Confcommercio, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, lancia l’allarme e invoca l’intervento immediato dell’esecutivo, che fino a questo momento sembra essersi dimenticato della ristorazione collettiva. La ristorazione collettiva – afferma Fipe – pur essendo tra i settori autorizzati ad operare, è in ginocchio per effetto della pandemia. La chiusura di buona parte delle scuole e l’utilizzo massiccio dello smart working nella pubblica amministrazione e nelle imprese private stanno provocando un dimezzamento dei fatturati delle aziende, con il risultato di mettere a rischio 60 mila posti di lavoro. Per questo chiediamo al governo di dichiarare lo stato di crisi del settore“. Nessuna misura di sostegno è stata destinata a mense ... Leggi su winemag (Di sabato 21 novembre 2020), la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, lancia l’allarme e invoca l’intervento immediato dell’esecutivo, che fino a questo momento sembra essersi dimenticato della. La– afferma– pur essendo tra i settori autorizzati ad operare, è in ginocchio per effetto della pandemia. La chiusura di buona parte delle scuole e l’utilizzo massiccio dello smart working nella pubblica amministrazione e nelle imprese private stanno provocando un dimezzamento dei fatturati delle aziende, con il risultato di mettere a rischio 60 mila posti di lavoro. Per questo chiediamo al governo di dichiarare lodidel settore“. Nessuna misura di sostegno è stata destinata a mense ...

Marco_Abatecola : @dorinileonardo Con cartello Fipe Confcommercio, bene! - fipe_campania : RT @fipeconf: #Covid, Fipe-Confcommercio chiede lo stato di crisi per la #RistorazioneCollettiva - ptrapani : RT @fipeconf: #Covid, Fipe-Confcommercio chiede lo stato di crisi per la #RistorazioneCollettiva - MedicalScitech : Tra bar e locali pubblici la Crisi è servita 18 nov | TG4 | Rete 4 Sono numeri da bollettino di guerra quelli pres… - albtali : RT @fipeconf: #Covid, Fipe-Confcommercio chiede lo stato di crisi per la #RistorazioneCollettiva -

Ultime Notizie dalla rete : Fipe Confcommercio Fipe-Confcommercio: chiesto lo stato di crisi per la ristorazione collettiva WineMag.it Ristorazione collettiva: Fipe chiede dichiarazione stato di crisi del settore

Fipe denuncia un dimezzamento dei fatturati delle aziende, con il risultato di mettere a rischio 60mila posti di lavoro. Per questo chiede al Governo di dichiarare lo stato di crisi del settore ...

Il commercio alza bandiera bianca. Un negozio su sei ha ridotto l’orario

Savonese, drammatici dati di Ascom: «L’incasso di un giorno? 40 euro». Metà dei pubblici esercizi in provincia ha tenuto chiuso ...

Fipe denuncia un dimezzamento dei fatturati delle aziende, con il risultato di mettere a rischio 60mila posti di lavoro. Per questo chiede al Governo di dichiarare lo stato di crisi del settore ...Savonese, drammatici dati di Ascom: «L’incasso di un giorno? 40 euro». Metà dei pubblici esercizi in provincia ha tenuto chiuso ...