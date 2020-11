Fiorentina, Prandelli: "Ho sempre sperato di tornare" (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - FIRENZE, 21 NOV - "Domani vorrei vedere una squadra vogliosa di vincere e unita anche nei momenti difficili. Questo è un capitolo nuovo rispetto all'esperienza vissuta tanti anni fa a Firenze,... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - FIRENZE, 21 NOV - "Domani vorrei vedere una squadra vogliosa di vincere e unita anche nei momenti difficili. Questo è un capitolo nuovo rispetto all'esperienza vissuta tanti anni fa a Firenze,...

infoitsport : Ariatti: “Prandelli scelta intelligente, i giocatori devono fare qualcosa in più. Dispiace vedere la Fiorentina ano… - infoitsport : Kouamé e Vlahovic in pole nella prima Fiorentina di Prandelli: così le prove di formazione - infoitsport : Prandelli: “Ho trovato un ambiente coeso, ci sono i presupposti per programmare qualcosa di importante. Pulgar? Mi… - infoitsport : Fiorentina, Prandelli: 'L'attacco ha bisogno di certezze. Non possiamo cambiare sempre' - infoitsport : LIVE TMW - Fiorentina, Prandelli: 'L'attacco? Competizione giusta ma servono anche certezze' -