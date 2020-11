Fiorentina – Benevento | le parole dei tecnici

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 21 novembre 2020) Prandelli e Inzaghi si sono presentati ai microfoni per per partecipare alla conferenza stampa della gara. Per Prandelli si è trattata del primo confronto con i giornalisti come tecnico delladopo il duo recente ingaggio. Quali dichiarazioni ha rilasciato Prandelli? All’inizio della conferenza stampa il nuovo tecnico della, Cesare Prandelli, ha ricordato Pietro Vuturo, storico tifoso della. Il tecnico ha trovato i giocatori molto disponibili, soprattutto quelli rientrati dagli impegni nazionali. Riguardo alla società Prandelli ha parlato di una società molto coesa, preparata e pronta a programmare qualcosa di importante. Per quanto riguarda la gara di domani il tecnico non ha rilasciato grosse dichiarazioni sulla formazione di domani, ma ha ...