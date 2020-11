Fico ritira fuori il tema dell’acqua pubblica | ma dopo 3 anni il M5S non ha fatto nulla

Leggi su ilparagone

(Di sabato 21 novembre 2020) Per la serie dedicata alle grandi balle raccontate dagli esponenti del Movimento 5 Stelle ai propri elettori e a tutti gli italiani, oggi accendiamo un faro sul presidente della Camera Roberto. Ilè di quelli che scottano e che tanto cari erano al M5S: l’acqua. Nei giorni in cui si scopre che Di Maio va a cena con la Casellati per inciuciare con Forza Italia (mentre sui social tutti continuano a dire “Mai con Berlusconi”), e si scopre che Patuanelli fa una norma “ad aziendam” per salvare Mediaset,pensa bene di scrivere una lettera su Il Manifesto per ricicciare ile provare così a dare agli elettori 5Stelle l’idea che qualcosa del Movimento delle origini è ancora viva. Ma non è così, ahiloro. Anche, infatti, racconta una ...