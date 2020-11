Federica Pellegrini: la Federnuoto le regala le Olimpiadi 2021 (Di sabato 21 novembre 2020) Regalo inaspettato per la campionessa di nuoto Federica Pellegrini: la Federnuoto le ha “donato” il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Non dovrà cercare di nuovo la qualificazione per via del Covid-19 che l’ha fermata per settimane. Federica Pellegrini non è solo la “divina“, è una vera e propria guerriera. La campionessa di nuoto, che ha da poco sconfitto il Covid-19, che l’ha costretta a casa per Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 21 novembre 2020) Regalo inaspettato per la campionessa di nuoto: lale ha “donato” il pass per ledi Tokyo. Non dovrà cercare di nuovo la qualificazione per via del Covid-19 che l’ha fermata per settimane.non è solo la “divina“, è una vera e propria guerriera. La campionessa di nuoto, che ha da poco sconfitto il Covid-19, che l’ha costretta a casa per Articolo completo: dal blog SoloDonna

