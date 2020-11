Federica Pellegrini, duro allenamento dopo il Covid: “Quanto c…o è lunga la lunga” (Di sabato 21 novembre 2020) Duri allenamenti, tanta determinazione e sofferenza. Tutto per recuperare una condizione inevitabilmente peggiorata dopo il problema Covid. Federica Pellegrini, però, non si risparmia. Anche se, come testimoniato da lei stessa su Instagram, a volte lo sconforto può prendere il sopravvento: "Quanto c...o è lunga la lunga?!", ha scritto con volto tra le mani la Pellegrini.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CH2Rt4Yg7wI/" Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 21 novembre 2020) Duri allenamenti, tanta determinazione e sofferenza. Tutto per recuperare una condizione inevitabilmente peggioratail problema, però, non si risparmia. Anche se, come testimoniato da lei stessa su Instagram, a volte lo sconforto può prendere il sopravvento: "Quanto c...o èla?!", ha scritto con volto tra le mani la.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CH2Rt4Yg7wI/" Golssip.

