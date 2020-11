FdI fuori da Commissione Antimafia “finché Morra sarà presidente”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Fratelli d’Italia ha deciso che non parteciperà, d’ora in avanti, ad alcuna riunione dellaparlamentareper protestare contro le mancate dimissioni del presidente“. Lo afferma il senatore salernitano del partito tricolore, Antonio Iannone, che di quellaè membro. “Riteniamo – continua – che le sue inqualificabili dichiarazioni verso la compianta Jole Santelli e verso tutti i cittadini calabresi non possano essere derubricate a boutade o fraintendimento. Per questa ragione torniamo a chiedere le immediate dimissioni die, fino a quando non ci saranno, FDI rimarràdalla”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.