Fabrizio Corona, rivelazioni clamorose sul caso Genovese e la frase "Sono Dio" (Di sabato 21 novembre 2020) L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona si sbilancia e annuncia rivelazioni clamorose sul caso Genovese nella trasmissione di Massimo Giletti 'Non è l'Arena', dal suo libro poi spunta ancora una volta il suo grande e tormentato ego, nelle pagine si legge una frase molto forte: "Sono Dio". Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi è da sempre un grande esperto delle dinamiche della nuova 'Milano da bere degli anni 2000'. Una Milano notturna fatta di vip, celebrità, droga, eccessi, relazioni e tradimenti, bugie e paparazzi, appunto. In questa 'capitale della vita al chiaro di luna' Fabrizio Corona si è fatto gli artigli ...

