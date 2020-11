F1 Renault | Ricciardo | Lotta aperta per il terzo posto

(Di sabato 21 novembre 2020) ENSTONE - ' Sicuramente ora siamo noi in posizione di svantaggio ma mancano ancora tre gare al termine e tutto è ancora possibile '. Non perde il suo ottimismo Danielin vista della...

Daniel Ricciardo conferma come la lotta per il terzo posto mondiale rimanga ancora apertissima. Tutto ancora possibile Il pilota australiano è convinto che la Renault sia ancora in corsa per centrare ...Il pilota australiano è convinto che la Renault sia ancora in corsa per centrare il podio nella classifica costruttori nonostante il divario di 18 punti dalla Racing Point: “Ovviamente adesso siamo ...