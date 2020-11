F1, Mick Schumacher guiderà la Haas il 15 dicembre? Si attende solo l’annuncio (Di sabato 21 novembre 2020) Questione di giorni e avremo l’ufficialità della notizia: Mick Schumacher guiderà la Haas il 15 dicembre con cui dovrebbe correre il prossimo anno in F1. L’occasione è quella dei test di Abu Dhabi riservati ai giovani piloti. Il figlio del grande Michael, infatti, dovrebbe avere questa grande opportunità, senza dimenticare il suo obiettivo di centrare il titolo iridato in F2. Il tedesco si gioca il successo finale sul circuito in Bahrein nel weekend del 27-29 novembre e del 4-6 dicembre: Schumi Jr. comanda la classifica generale con 191 punti, contro i i 169 di Callum Illot, anch’egli facente parte come Mick della Ferrari Driver Academy e prossimo a testare l’Alfa Romeo. Giova ricordare che l’Alfa avrebbe potuto essere la macchina con cui esordire per quanto concerne ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Questione di giorni e avremo l’ufficialità della notizia:lail 15con cui dovrebbe correre il prossimo anno in F1. L’occasione è quella dei test di Abu Dhabi riservati ai giovani piloti. Il figlio del grande Michael, infatti, dovrebbe avere questa grande opportunità, senza dimenticare il suo obiettivo di centrare il titolo iridato in F2. Il tedesco si gioca il successo finale sul circuito in Bahrein nel weekend del 27-29 novembre e del 4-6: Schumi Jr. comanda la classifica generale con 191 punti, contro i i 169 di Callum Illot, anch’egli facente parte comedella Ferrari Driver Academy e prossimo a testare l’Alfa Romeo. Giova ricordare che l’Alfa avrebbe potuto essere la macchina con cui esordire per quanto concerne ...

Il giovane pilota tedesco, in predicato di esordire in F1 il prossimo anno con la Haas, ha parlato del suo modo di guidare e delle differenze da papà Michael ...

F1 | Massa: “Spero che Michael possa vedere il figlio in Formula 1”

L'ex pilota brasiliano, spera che Michael Schumacher possa vedere il debutto del figlio Mick in Formula 1, previsto per il 2021 al volante della Haas.Intervistato da RTL France questa settimana, Jean ...

