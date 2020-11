F1 | Gigi Villoresi | il grande pilota al fianco di Ascari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 novembre 2020)è stato un, uno dei grandi, un vincente; le sue stagioni in F1 non hanno però portato aun Mondiale, finito nelle mani del suo amico e compagno, Alberto. Forse per questo motivo ilmilanese è sempre stato un po’ messo da parte; il confronto e i paragoni non reggevano rispetto a chi, con la sua stessa macchina e nelle sue stesse stagioni, di titoli ne aveva vinti ben due. F1,: una vita accanto adIl nomeè uno di quelli famosi, di quelli che si conoscono per alcune storie o determinate imprese. Uno di questic’è stato anche in F1, addirittura l’ha vista nascere, nel 1950, quella Formula 1 che ad oggi si presenta quasi sempre e solo ...