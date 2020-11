Eurobasket 2022, qualificazioni: i convocati dell'Italia per le gare con Estonia e Russia (Di sabato 21 novembre 2020) Sono 16 i convocati dal commissario tecnico Meo Sacchetti per il ritrovo a Roma di lunedì prossimo, prima tappa del viaggio che porterà la Nazionale di pallacanestro mercoledì 25 novembre a Tallinn, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Sono 16 idal commissario tecnico Meo Sacchetti per il ritrovo a Roma di lunedì prossimo, prima tappa del viaggio che porterà la Nazionale di pallacanestro mercoledì 25 novembre a Tallinn, ...

TuttoBasket : Nuovo Articolo: EuroBasket 2022 Qualifiers, i 16 convocati del CT Sacchetti: solo in 12 partiranno per la “bolla” di - StorieASpicchi : RT @Loppe_V: Fronte #Italbasket ecco i 16 convocati da coach Meo Sacchetti per le partite di qualificazione ad @EuroBasket 2022. Anche @Pp… - GiornaleLORA : EuroBasket 2022 Qualifiers Sono 16 gli Azzurri selezionati dal CT Sacchetti - BasketUniverso : Qualificazioni EuroBasket 2022: i 16 convocati di Meo Sacchetti per il raduno di Roma - Loppe_V : Fronte #Italbasket ecco i 16 convocati da coach Meo Sacchetti per le partite di qualificazione ad @EuroBasket 2022.… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurobasket 2022 Eurobasket 2022, qualificazioni: i convocati dell'Italia per le gare con Estonia e Russia Quotidiano.net Eurobasket 2022, qualificazioni: i convocati dell'Italia per le gare con Estonia e Russia

nelle gare di qualificazione agli Europei del 2022. Europei che verranno organizzati anche dall'Italia (uno dei quattro gironi della prima fase andrà in scena al Forum di Milano), di conseguenza già ...

Marco Spissu convocato in nazionale per il raduno di Roma

C'è anche Marco Spissu tra i 16 giocatori che il Ct Meo Sacchetti ha convocato a Roma il prossimo lunedì 23 novembre. Un raduno con 16 atleti che verranno scremati a 12 per la "bolla" di Tallinn dove ...

nelle gare di qualificazione agli Europei del 2022. Europei che verranno organizzati anche dall'Italia (uno dei quattro gironi della prima fase andrà in scena al Forum di Milano), di conseguenza già ...C'è anche Marco Spissu tra i 16 giocatori che il Ct Meo Sacchetti ha convocato a Roma il prossimo lunedì 23 novembre. Un raduno con 16 atleti che verranno scremati a 12 per la "bolla" di Tallinn dove ...