Esplosione del Vortice Polare | ogni anno la stessa storia

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 21 novembre 2020) Sta arrivando l’Inverno e forse forse comincerà con delle scoppiettanti novità. Parlavamo, una decina di giorni fa, delle variazioni meteo climatiche che avrebbero potuto condizionare il periodo a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre. Detto fatto, la ricollocazione barica sta avvenendo è i primi risultati li stiamo assaporando in queste ore. Toccata e fuga? No, stavolta no. E’ vero, ci sarà un miglioramento nel corso della prossima settimana ma non temete, l’Alta Pressione non sarà più così invadente come nelle prime due settimane mensili. Avremo ben altro, probabilmente, di cui preoccuparci. Probabilmente dell’Atlantico, probabilmente anche del gran freddo. Da un lato, quello ovest, e dall’altro lato, quello orientale, la situazione è tutt’altro che tranquilla. A questo punto è d’obbligo in quesito: perché preoccuparsi del? ...