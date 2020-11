Erling Haaland ha vinto il Golden Boy 2020 (Di sabato 21 novembre 2020) Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, ha vinto il Golden Boy 2020, il premio organizzato annualmente da Tuttosport che premia il miglior Under 21 d’Europa. È il primo norvegese a vincere il riconoscimento, dopo i 33 gol in 34 partite segnati finora in quest’anno solare. Ansu Fati ha chiuso al secondo posto, ma per gli utenti che hanno partecipato alla votazione online di Tuttosport sarebbe dovuto arrivare al primo posto. L’Italian Golden Boy va invece a Sandro Tonali, che ha chiuso 13° nella classifica generale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 novembre 2020), attaccante del Borussia Dortmund, hailBoy, il premio organizzato annualmente da Tuttosport che premia il miglior Under 21 d’Europa. È il primo norvegese a vincere il riconoscimento, dopo i 33 gol in 34 partite segnati finora in quest’anno solare. Ansu Fati ha chiuso al secondo posto, ma per gli utenti che hanno partecipato alla votazione online di Tuttosport sarebbe dovuto arrivare al primo posto. L’ItalianBoy va invece a Sandro Tonali, che ha chiuso 13° nella classifica generale. L'articolo ilNapolista.

napolista : Erling Haaland ha vinto il Golden Boy 2020 Il norvegese si è aggiudicato il premio assegnato da Tuttosport al migli… - JuventusUn : Erling #Haaland vince ilGolden Boy 2020. Un gioiello della #Juve in top ten: la classifica - SciabolataFFP : Come immaginabile è Erling Braut #Haaland a vincere il Golden Boy 2020. Nessun italiano in top ten, solo un calcia… - luisito_lbdv : RT @BombeDiVlad: ?? Erling #Haaland si aggiudica il #GoldenBoy2020 ???? In classifica anche #Tonali e un altro 'italiano' #LBDV #LeBombeDiVla… - BombeDiVlad : ?? Erling #Haaland si aggiudica il #GoldenBoy2020 ???? In classifica anche #Tonali e un altro 'italiano' #LBDV… -