Enrico Montesano spara a zero: «Il vaccino se lo facesse prima Speranza. Arcuri? Mejo Manuela» (Di sabato 21 novembre 2020) «Un patentino informatico per i vaccinati? Sono sconcertato. Vogliono ridurre il cittadino ad una patente a punti: se sono un bravo cittadino ho più punti. Ma, così per sapere, secondo il dottor Arcuri – di Arcuri, Mejo Manuela!- chi stabilisce se uno è un bravo cittadino? Chi fa il bravo e obbedisce agli ordini che vengono dall’alto? Ritengo sia gravissimo». Enrico Montesano non ci sta. Torna a parlare, spiegando all’Adnkronos il suo pensiero sulle esternazioni del commissario per l’emergenza. Enrico Montesano: «Si sorride se si ha il lavoro» «Io voglio che l’Italia ritorni a sorridere. Vorrei l’Hashtag #torneremoasorridere», affonda il grande attore. «Ma si sorride se si ha il lavoro, se si ha la certezza di essere curati. Se si ha intorno l’affetto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 novembre 2020) «Un patentino informatico per i vaccinati? Sono sconcertato. Vogliono ridurre il cittadino ad una patente a punti: se sono un bravo cittadino ho più punti. Ma, così per sapere, secondo il dottor– di!- chi stabilisce se uno è un bravo cittadino? Chi fa il bravo e obbedisce agli ordini che vengono dall’alto? Ritengo sia gravissimo».non ci sta. Torna a parlare, spiegando all’Adnkronos il suo pensiero sulle esternazioni del commissario per l’emergenza.: «Si sorride se si ha il lavoro» «Io voglio che l’Italia ritorni a sorridere. Vorrei l’Hashtag #torneremoasorridere», affonda il grande attore. «Ma si sorride se si ha il lavoro, se si ha la certezza di essere curati. Se si ha intorno l’affetto ...

