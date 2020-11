Energia: Gnl protagonista a Genova e Liguria per nuove interconnessioni in mediterraneo (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Due giorni di dibattiti focalizzati sulle prospettive del trasporto marittimo del Gas naturale liquefatto (Gnl) e le opportunità di stoccaggio del combustibile nella regione del mediterraneo. Attraverso il porto di Genova e del sistema logistico della Regione Liguria può consolidarsi un hub energetico di primo piano e uno snodo di collegamento del trasporto di gas dall'Africa sino all'Europa. Il Forum internazionale 'Il Gnl nel corridoio Euro-mediterraneo e ruolo del sistema logistico di Genova e Liguria', promosso da Città Metropolitana di Genova e da Regione Liguria, organizzato da ConferenzaGNL/Mirumir con il supporto di Wec Italia e sotto l'alto patrocinio di Mise e Maeci, ha sottolineato le opportunità e le sfide che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Due giorni di dibattiti focalizzati sulle prospettive del trasporto marittimo del Gas naturale liquefatto (Gnl) e le opportunità di stoccaggio del combustibile nella regione del. Attraverso il porto die del sistema logistico della Regionepuò consolidarsi un hub energetico di primo piano e uno snodo di collegamento del trasporto di gas dall'Africa sino all'Europa. Il Forum internazionale 'Il Gnl nel corridoio Euro-e ruolo del sistema logistico di', promosso da Città Metropolitana die da Regione, organizzato da ConferenzaGNL/Mirumir con il supporto di Wec Italia e sotto l'alto patrocinio di Mise e Maeci, ha sottolineato le opportunità e le sfide che ...

