Endless Winter Paleoamericans | distribuito da Little Rocket Games

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 novembre 2020)annuncia la distribuzione in Italia di, titolo oggetto della relativa campagna Kickstarter appena conclusa. Il gioco, inoltre, approderà sul territorio ludico italiano in compagnia delle 3 espansioni tematiche: Ancestors, Rivers & Rafts e Cave Paintings.– Sopravvivenza nel mondo preistoricosi svolge in Nord America, intorno al 10.000 a.C. I giocatori guidano lo sviluppo delle loro tribù attraverso diverse generazioni, partendo da cacciatori-raccoglitori nomadi fino ad arrivare alle ...