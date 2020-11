Emilia-Romagna in attesa di tornare gialla. Le opinioni sulla zona arancione [VIDEO] (Di sabato 21 novembre 2020) Continua il monitoraggio dei dati legati al coronavirus per decidere il grado di rischio da attribuire a ogni singola regione. In genere si punterebbe ad un alleggerimento dal 3 dicembre. Tra le regioni che potrebbero tornare gialle, l’Emilia-Romagna, che al momento resta arancione. Abbiamo chiesto ai cittadini bolognesi cosa ne pensano dell’attribuzione delle zone di L'articolo Emilia-Romagna in attesa di tornare gialla. Le opinioni sulla zona arancione VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 21 novembre 2020) Continua il monitoraggio dei dati legati al coronavirus per decidere il grado di rischio da attribuire a ogni singola regione. In genere si punterebbe ad un alleggerimento dal 3 dicembre. Tra le regioni che potrebberogialle, l’, che al momento resta. Abbiamo chiesto ai cittadini bolognesi cosa ne pensano dell’attribuzione delle zone di L'articoloindi. Leproviene da www.meteoweek.com.

RegioneER : #coronavirus, @RegioneER pronta per lo STOCCAGGIO dei VACCINI. DISPONIBILI A INIZIO ANNO. Destinati in via priorita… - sbonaccini : #sanitaER #coronavirus in Emilia-Romagna tamponi rapidi anche negli ambulatori dei MEDICI di medicina generale e de… - sbonaccini : ??#SPORT, ancora un grande evento in Emilia-Romagna: la FINALE di @SupercoppaITA al Mapei Stadium di Reggio Emilia.… - AlRaptor42 : ma quando cazzo si stacca la provincia di mantova dalla lombardia. Basta non parliamo nemmeno lombardo metteteci in… - OverTheLine65 : 'Vite' da Rugby - Diffusione del Rugby rischi e strategie Intervista a Giovanni Poggiali Presidente del Comitato Re… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus, l'aggiornamento: su oltre 22.300 tamponi 2.533 nuovi positivi, di cui 1.036 asintomatici da attività di contact tracing. 558 i guariti Regione Emilia Romagna Sardegna: le imprese artigiane diventano giovani

Siù di 4mila imprese sarde pronte al passaggio di testimone tra titolare e figli. Dalla Giunta in arrivo 2milioni a fondo perduto per coprire spese e rinnovare le attività. Ma sono ancora tanti i fatt ...

Coronavirus, la Regione: l’Emilia-Romagna potrebbe tornare gialla

L’assessore Donini: «La curva epidemica sta rallentando». L’appello di statistici e informatici: «Vanno resi pubblici per elaborarli e sapere dove e come ci infettiamo» ...

Siù di 4mila imprese sarde pronte al passaggio di testimone tra titolare e figli. Dalla Giunta in arrivo 2milioni a fondo perduto per coprire spese e rinnovare le attività. Ma sono ancora tanti i fatt ...L’assessore Donini: «La curva epidemica sta rallentando». L’appello di statistici e informatici: «Vanno resi pubblici per elaborarli e sapere dove e come ci infettiamo» ...