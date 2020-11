Emergenza Covid nei Picentini, Anna Bilotti interroga il ministro Speranza (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti«Raccolgo l’appello lanciato dai sindaci dei comuni Picentini e sono al loro fianco, oltre che di tutti i cittadini della mia terra, nelle sollecitazioni fatte al Dipartimento di prevenzione dell’Asl, al direttore del Distretto sanitario 68 e al presidente della Regione Campania per mettere fine ai gravi disagi in atto, a cominciare dalle difficoltà, se non impossibilità, per i cittadini di essere sottoposti a tampone presso l’Usca di Campigliano a San Cipriano Picentino». Così Anna Bilotti, deputata del Movimento 5 Stelle, che annuncia un’interrogazione parlamentare dopo la lettera-denuncia degli amministratori dei comuni del territorio, che lamentano gravi difficoltà nel contrasto all’Emergenza Covid. «Ho formulato un’interrogazione al ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti«Raccolgo l’appello lanciato dai sindaci dei comunie sono al loro fianco, oltre che di tutti i cittadini della mia terra, nelle sollecitazioni fatte al Dipartimento di prevenzione dell’Asl, al direttore del Distretto sanitario 68 e al presidente della Regione Campania per mettere fine ai gravi disagi in atto, a cominciare dalle difficoltà, se non impossibilità, per i cittadini di essere sottoposti a tampone presso l’Usca di Campigliano a San Cipriano Picentino». Così, deputata del Movimento 5 Stelle, che annuncia un’zione parlamentare dopo la lettera-denuncia degli amministratori dei comuni del territorio, che lamentano gravi difficoltà nel contrasto all’. «Ho formulato un’zione al ...

