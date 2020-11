Emergenza Covid a Pozzuoli: “Infermieri costretti a trasportare le salme” (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – «C’è chi ai tempi della pandemia, dirigente sanitario di un reparto Covid appartenente ad un presidio ospedaliero che copre le necessità di decine di migliaia di pazienti, ha l’ardire di firmare circolari dal contenuto grottesco e paradossale, che mettono in amara evidenza l’ennesimo caso di dimensionamento degli infermieri, di cui onestamente avremmo volentieri fatto a meno, soprattutto in un frangente così delicato legato alla drammatica riesplosine dell’Emergenza». E’ il duro commento di Antonio De Palma, presidente del sindacato Nursing Up, che denuncia quanto sta accadendo all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, nel reparto medicina d’urgenza Covid. «Con tanto di circolare, viene reso ufficiale l’espletamento di funzioni che non competono ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – «C’è chi ai tempi della pandemia, dirigente sanitario di un repartoappartenente ad un presidio ospedaliero che copre le necessità di decine di migliaia di pazienti, ha l’ardire di firmare circolari dal contenuto grottesco e paradossale, che mettono in amara evidenza l’ennesimo caso di dimensionamento degli infermieri, di cui onestamente avremmo volentieri fatto a meno, soprattutto in un frangente così delicato legato alla drammatica riesplosine dell’». E’ il duro commento di Antonio De Palma, presidente del sindacato Nursing Up, che denuncia quanto sta accadendo all’ospedale Santa Maria delle Grazie di, nel reparto medicina d’urgenza. «Con tanto di circolare, viene reso ufficiale l’espletamento di funzioni che non competono ...

