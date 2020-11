Emergenza Covid 19, Asl: da giovedì attive tutte le Usca del Brindisino (Di sabato 21 novembre 2020) BRINDISI - Saranno operative entro giovedì prossimo tutte le Usca previste al momento in provincia di Brindisi. Due Unità speciali di continuità assistenziale sono attive a Ceglie Messapica, nel ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 21 novembre 2020) BRINDISI - Saranno operative entroprossimolepreviste al momento in provincia di Brindisi. Due Unità speciali di continuità assistenziale sonoa Ceglie Messapica, nel ...

Emergenza Covid in Puglia, muore una mamma di 41 anni: aveva atteso 11 ore prima del ricovero. Medico: "Manca personale adeguato" l'Immediato Coronavirus, in Fvg registrati altri 1.043 casi e 25 decessi

Delle nuove positività odierne 176 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati. Salgono a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 509 i ricoverati in altri reparti.

Covid oggi: bollettino coronavirus 21 novembre. A Bologna altri 25 morti

Bologna, 21 novembre 2020 – In calo rispetto a ieri il numero dei contagi da Coronavirus in provincia di Bologna. Secondo quanto emerso dal bollettino diffuso dalla Regione oggi, 21 novembre, i nuovi ...

