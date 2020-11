Emergenza coronavirus in Italia, approvato il decreto Ristori ter (Di sabato 21 novembre 2020) Il decreto Ristori ter approvato in Consiglio dei Ministri. Cosa prevede il testo del decreto e quali sono le misure adottate. Nel corso del Consiglio dei Ministri numero numero 78 che si è tenuto nella serata del 20 novembre, il governo ha approvato il decreto Ristori ter, un nuovo provvedimento per il sostegno alle attività colpite dalle misure restrittive disposte per fronteggiare l’Emergenza coronavirus. “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure finanziarie urgenti connesse all’Emergenza epidemiologica da COVID-19”, si legge nel ... Leggi su newsmondo (Di sabato 21 novembre 2020) Ilterin Consiglio dei Ministri. Cosa prevede il testo dele quali sono le misure adottate. Nel corso del Consiglio dei Ministri numero numero 78 che si è tenuto nella serata del 20 novembre, il governo hailter, un nuovo provvedimento per il sostegno alle attività colpite dalle misure restrittive disposte per fronteggiare l’. “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, haun-legge che introduce misure finanziarie urgenti connesse all’epidemiologica da COVID-19”, si legge nel ...

