Elusione fiscale, ogni anno l’Italia perde 10 miliardi di euro. “Quanto basterebbe per pagare lo stipendio di 379mila infermieri” (Di sabato 21 novembre 2020) I numeri sull’evasione fiscale si leggono, indignano ma poi si dimenticano. Soprattutto raramente si pensa a quello che potrebbero significare per ciascuno di noi. Un’idea molto concreta la fornisce l’ultimo rapporto di Tax Justice Network (Tjn), associazione di esperti fiscali che da anni registra e denuncia i numeri delle pratiche fiscali scorrette a livello globale. Mentre tutti combattiamo contro la pandemia, il rapporto ricorda come, con i soldi sottratti al fisco da individui e multinazionali, l’Italia potrebbe permettersi di pagare lo stipendio a 379mila nuovi infermieri. Oppure, più in generale, potrebbe aumentare del 9% la spesa per i suoi ospedali e le strutture sanitarie. O, ancora, destinare alle scuole il 15% in più dei soldi che ricevono oggi, rendendole così più sicure ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) I numeri sull’evasionesi leggono, indignano ma poi si dimenticano. Soprattutto raramente si pensa a quello che potrebbero significare per ciascuno di noi. Un’idea molto concreta la fornisce l’ultimo rapporto di Tax Justice Network (Tjn), associazione di esperti fiscali che da anni registra e denuncia i numeri delle pratiche fiscali scorrette a livello globale. Mentre tutti combattiamo contro la pandemia, il rapporto ricorda come, con i soldi sottratti al fisco da individui e multinazionali,potrebbe permettersi dilonuovi infermieri. Oppure, più in generale, potrebbe aumentare del 9% la spesa per i suoi ospedali e le strutture sanitarie. O, ancora, destinare alle scuole il 15% in più dei soldi che ricevono oggi, rendendole così più sicure ed ...

L'esecutivo di Madrid ha deciso, pochi giorni fa, che aumenterà le tasse sui redditi più elevati e sulle aziende che utilizzano schemi di elusione fiscale particolarmente aggressivi. Così Madrid ...

Quanto ci costa l'evasione fiscale?

Secondo i calcoli e lo studio della Ong "Tax Justice Network", l'Italia perde 12,4 miliardi e i mancati introiti corrispondono al 9% della spesa sanitaria ...

