Elisabetta Gregoraci al GF Vip | il look tutto firmato Il prezzo di abito | sandali e gioielli

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 21 novembre 2020): il litigio feroce con Selvaggia Roma, il videomessaggio commovente del papà, il chiarimento di Flavio Briatore sulla famosa seconda proposta di matrimonio e, ovvio, unancora una volta strepitoso. Si può riassumere così la diretta di venerdì 20 novembre 2020 vissuta dalla conduttrice e showgirl calabrese che, come ormai accade in ogni puntata, è una delle protagoniste principali. Dopo aver “chiarito” con l’ultima arrivata nella Casa, Eli è stata messa al corrente della reazione del suo ex marito a quella bomba sganciata sulla proposta di nozze in lockdown. Signorini ha dapprima mostrato alla gieffina un articolo di Chi in cui Briatore bollava la cosa come una “fake news”. E lei: “Mi spiace che dica questo. Ti assicuro che ho detto la verità e che ci sono le testimonianze”. (Continua dopo la foto) Poi il ...