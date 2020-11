Elisa Isoardi e Raimondo Todaro svelano la loro promessa valida fino alla finale di Ballando con le Stelle Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 21 novembre 2020) Stasera ladi Bndo con ledirà i nomi dei vincitori edsono tra le coppie preferite, per molti la coppia preferita. Leche la rivista Gente ha pubblicatovigilia delladello show di Milly Carlucci sembrano raccontare anche altro, non solo una coppia in pista, nella sala prove, ma anche nella vita reale. A un passo dfine ancheiniziano a credere che in una possibile love story e rivelano lafatta e forse mantenuta: che finefine di Bndo con le...