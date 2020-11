Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme? La confessione | “Ci siamo promessi che dopo Ballando…”

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 21 novembre 2020) In attesa di ricevere conferme in merito al proprio futuro lavorativo,si prepara a concludere la sua turbolenta esperienza su Rai Uno. Anche Ballando Con le Stelle, come molti show paralleli del palinsesto autunnale, si avvia a conclusione; le prossime settimane lasceranno ufficialmente il posto alle trasmissioni invernali e natalizie, rivedendo le prime serate delle principali emittenti. C’è ancora tempo però per la finale del programma, che riporterà in scena per l’ultima volta sette coppie ancora in gara. Tra queste, non mancherà la sfortunata Alessandra Mussolini, affiancata da Samuel Peron; e non mancherà ovviamente neanche l’amata l’ex conduttrice di La Prova del Cuoco, affiancata da. “Sperano tutti che ci mettiamo, ma…”:...