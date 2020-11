Elezioni Usa, fallisce il colpo di Trump: i repubblicani si oppongono (Di sabato 21 novembre 2020) Donald Trump prova a sovvertire le regole per vincere le Elezioni Usa. Ma stavolta ad opportsi sono i repubblicani stessi. Donald Trump ancora non riesce ad accettare la sconfitta alle ultime Elezioni degli Usa, con il Tycoon che nella notte ha provato a fare un vero e proprio colpo alla democrazia. Infatti, sfruttando una teoria L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Donaldprova a sovvertire le regole per vincere leUsa. Ma stavolta ad opportsi sono istessi. Donaldancora non riesce ad accettare la sconfitta alle ultimedegli Usa, con il Tycoon che nella notte ha provato a fare un vero e proprioalla democrazia. Infatti, sfruttando una teoria L'articolo proviene da Inews.it.

