Economy of Francesco | il papa prende il toro per le corna Parla Zamagni

"Abbiamo bisogno di un cambiamento, vogliamo un cambiamento, cerchiamo un cambiamento". Con queste parole, papa Francesco ha chiuso l'incontro di Assisi "The Economy of Francesco", da tempo in cantiere e che si è dovuto svolgere in forma telematica a causa della pandemia. Un incontro in cui si sono confrontati duemila giovani da tutto il mondo per Parlare di una nuova economia, più giusta, più inclusiva, capace di ricalcare le orme di Francesco di Assisi e la creatività del francescanesimo e del cristianesimo nel dar vita a processi di trasformazione sociale, anche dal punto di vista economico. E per "firmare" un patto globale per una nuova economia da presentare al papa. "Questo incontro virtuale ad Assisi per me non è un punto di arrivo ma la spinta iniziale di un ...

«Generare» non solo produrre: l'economia del prendersi cura

Il Papa agli economisti: "Fate sedere i poveri ai vostri tavoli, ne hanno la dignità"

Papa Francesco: ai giovani, "la misura dello sviluppo è l'umanità"

