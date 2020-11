Economia e Covid, Piero De Luca incontra presidente nazionale Confindustria Bonomi (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il deputato salernitano del Pd, Piero De Luca ha incontrato, in video call, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, insieme al Vice presidente di Unioncamere e presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete, per discutere, in particolare, delle misure di sostegno all’Economia italiana e alle imprese maggiormente in difficoltà a causa dell’ emergenza sanitaria in atto. Durante il confronto si è discusso, tra gli altri temi, della prossima Manovra di Bilancio, della Legge di Delegazione Europea, di cui l’on. Piero De Luca è relatore, e della futura programmazione per un utilizzo efficace delle risorse europee in particolare del Next Generation ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il deputato salernitano del Pd,Dehato, in video call, ildiCarlo, insieme al Vicedi Unioncamere ediSalerno, Andrea Prete, per discutere, in particolare, delle misure di sostegno all’italiana e alle imprese maggiormente in difficoltà a causa dell’ emergenza sanitaria in atto. Durante il confronto si è discusso, tra gli altri temi, della prossima Manovra di Bilancio, della Legge di Delegazione Europea, di cui l’on.Deè relatore, e della futura programmazione per un utilizzo efficace delle risorse europee in particolare del Next Generation ...

