Eav, emergenza Covid: da lunedì ulteriore taglio delle corse (Di sabato 21 novembre 2020) emergenza Covid-19, l'Ente autonomo Volturno ferma i treni dalla tarda mattina al primo pomeriggio e in serata. Da lunedì si annunciano nuovi disagi per i pendolari che si servono dei treni dell'Ente autonomo Volturno per i loro spostamenti: come si legge dal sito dell'azienda dal 23 novembre è stata programmata "una riduzione del servizio ferroviario e di quello automobilistico". Nello specifico, per le linee della Circumvesuviana da lunedì il servizio sarà sostanzialmente garantito (con piccole variazioni a seconda delle tratte) dal mattino e fino alle 11 e dalle 15 alle 20. Stesso discorso per le linee della Circumflegrea Montesanto-Licola, della Cumana Montesanto-Torregaveta e per il Metro Arcobaleno Napoli Nord Piscinola-Aversa. Va un po' meglio lungo le tratte suburbane Napoli-Cancello-Benevento ...

