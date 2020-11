E’ appena diventato papà, a 24 anni: non vedrà mai la sua bambina (Di sabato 21 novembre 2020) Muore prima ancora di potere vedere per la prima volta sua figlia che era appena nata. Non è mai riuscito a raggiungere Torino. Morire lo stesso giorno in cui si diventa padre. Un destino tanto beffardo è inimmaginabile. Sono ancora sconosciute le cause che hanno portato un ragazzo di soli 24 anni ad accasciarsi a terra, senza vita, appena sceso da un autobus. Doveva essere il giorno più bello della sua vita, e della moglie che aveva appena partorito la loro piccola. Tutto si è drammaticamente trasformato nell’incubo peggiore. Saad Souailhi era di Fossano, nel Cuneese. appena saputo che la moglie aveva fatto nascere la loro figlia, è corso in ospedale per abbracciare lei e la bimba neonata. Ma per le norme anti covid non era potuto entrare, solo la rassicurazione di un infermiere: ... Leggi su chenews (Di sabato 21 novembre 2020) Muore prima ancora di potere vedere per la prima volta sua figlia che eranata. Non è mai riuscito a raggiungere Torino. Morire lo stesso giorno in cui si diventa padre. Un destino tanto beffardo è inimmaginabile. Sono ancora sconosciute le cause che hanno portato un ragazzo di soli 24ad accasciarsi a terra, senza vita,sceso da un autobus. Doveva essere il giorno più bello della sua vita, e della moglie che avevapartorito la loro piccola. Tutto si è drammaticamente trasformato nell’incubo peggiore. Saad Souailhi era di Fossano, nel Cuneese.saputo che la moglie aveva fatto nascere la loro figlia, è corso in ospedale per abbracciare lei e la bimba neonata. Ma per le norme anti covid non era potuto entrare, solo la rassicurazione di un infermiere: ...

