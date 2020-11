Dpcm Natale: la Lombardia si prepara alle feste nell'era Covid (Di sabato 21 novembre 2020) Milano, 21 novembre 2020 - Manca poco più di un mese al Natale . Un Natale nell'era Covid-19 destinato a cambiare le abitudini e le tradizioni dei lombardi. Per capire come saranno le feste nell'... Leggi su ilgiorno (Di sabato 21 novembre 2020) Milano, 21 novembre 2020 - Manca poco più di un mese al. Un'era-19 destinato a cambiare le abitudini e le tradizioni dei lombardi. Per capire come saranno le'...

LegaSalvini : LA RIBELLIONE CONTRO AMAZON: 'A NATALE COMPRATE NEI NEGOZI DI QUARTIERE' - LegaSalvini : LA RIBELLIONE CONTRO #AMAZON: 'A NATALE COMPRATE NEI NEGOZI DI QUARTIERE' - TerryEmpyre : RT @ilgiornale: Nuovo Dpcm per Natale. Lombardia e Piemonte in una settimana usciranno dalla zona rossa. Preoccupano Val d’Aosta, Calabria… - infoitinterno : Coronavirus, nuovo Dpcm: cosa accadrà ai negozi a Natale e Capodanno? - infoitinterno : Natale e Capodanno in Lockdown? Nuovi Dpcm e nuove regole -