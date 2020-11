Dove cadono le ombre | stasera su Rai Movie omaggio alla regista Valentina Pedicini | scomparsa ieri

Leggi su movieplayer

(Di sabato 21 novembre 2020)leè il film che verrà trasmessosu Rai, alle 23:10, come, laa soli 42 anni. In ricordo dia soli 42 anni,su Rai, alle 23:10, sarà proposto il suo filmle, presentato alle Giornate degli Autori della 74ª Mostra del Cinema di Venezia. Ispirato a una storia vera, a settecento storie vere, come annuncia la frase iniziale, il film racconta il genocidio perpetrato per sessant'anni da ...