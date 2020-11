Donald Trump Jr., positivo al Covid-19 il primogenito dell’ex presidente (Di sabato 21 novembre 2020) Come già il padre e il fratello minore, così Donald Trump Jr. Il primogenito dell’ex presidente Usa è risultato positivo al Coronavirus. «La positività di Don è stata resa nota a inizio settimana e, da allora, è in quarantena», ha dichiarato un portavoce dell’imprenditore, che al momento non presenterebbe alcun sintomo della malattia. «Sta, però, seguendo tutte le norme anti-Covid-19 prescritte dai medici», ha precisato lo staff di Trump Jr., che nel 2018 ha divorziato dalla modella Vanessa Haydon, madre dei suoi cinque figli. Leggi su vanityfair (Di sabato 21 novembre 2020) Come già il padre e il fratello minore, così Donald Trump Jr. Il primogenito dell’ex presidente Usa è risultato positivo al Coronavirus. «La positività di Don è stata resa nota a inizio settimana e, da allora, è in quarantena», ha dichiarato un portavoce dell’imprenditore, che al momento non presenterebbe alcun sintomo della malattia. «Sta, però, seguendo tutte le norme anti-Covid-19 prescritte dai medici», ha precisato lo staff di Trump Jr., che nel 2018 ha divorziato dalla modella Vanessa Haydon, madre dei suoi cinque figli.

Agenzia_Ansa : Momenti di imbarazzo per Rudy #Giuliani. Durante una conferenza stampa, l'avvocato personale di Donald #Trump suda… - SkyTG24 : È colata la tintura dei capelli a Rudolph #Giuliani, ex sindaco di New York e capo della squadra legale di Donald T… - SkyTG24 : 'Non avreste mai avuto il vaccino se non ci fossi stato io per quattro anni': le parole del presidente degli Stati… - ggiioorrggiia_ : RT @vogliomorii: sono pazza o sto pezzo di scotch è uguale a donald trump - mavuoi10euro : RT @vogliomorii: sono pazza o sto pezzo di scotch è uguale a donald trump -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Donald Trump, l'accusa di Romney: «Ricorsi? Azione più antidemocratica mai fatta da un presidente» Il Messaggero Edward Norton contro Donald Trump: “Un dito medio a tutto il paese per puro dispetto”

Con un lungo thread su Twitter, Edward Norton ha deciso di scagliarsi contro Donald Trump per le sue ultime decisioni, ecco i commenti ...

Usa 2020, Twitter darà account presidenziale ufficiale a Joe Biden il 20 gennaio

Twitter cederà il controllo dell'account del presidente degli Stati Uniti (@POTUS) a Joe Biden quando presterà giuramento il giorno dell'insediamento alla Casa Bianca, nonostante Donald Trump non ...

Con un lungo thread su Twitter, Edward Norton ha deciso di scagliarsi contro Donald Trump per le sue ultime decisioni, ecco i commenti ...Twitter cederà il controllo dell'account del presidente degli Stati Uniti (@POTUS) a Joe Biden quando presterà giuramento il giorno dell'insediamento alla Casa Bianca, nonostante Donald Trump non ...