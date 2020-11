Donald Trump Jr. ha il Coronavirus, il figlio del presidente è in isolamento (Di sabato 21 novembre 2020) C'è ancora un altro repubblicano della cerchia ristretta del presidente Usa, Donald Trump, che ha contratto il Covid: l’ultimo della lista ad essere risultato positivo al virus è Donald Trump Jr. Lo... Leggi su feedpress.me (Di sabato 21 novembre 2020) C'è ancora un altro repubblicano della cerchia ristretta delUsa,, che ha contratto il Covid: l’ultimo della lista ad essere risultato positivo al virus èJr. Lo...

Agenzia_Ansa : Momenti di imbarazzo per Rudy #Giuliani. Durante una conferenza stampa, l'avvocato personale di Donald #Trump suda… - SkyTG24 : È colata la tintura dei capelli a Rudolph #Giuliani, ex sindaco di New York e capo della squadra legale di Donald T… - SkyTG24 : 'Non avreste mai avuto il vaccino se non ci fossi stato io per quattro anni': le parole del presidente degli Stati… - marialauraloi : RT @ebreieisraele: #friedman (origini #ebraiche) di professione #americano incensa #biden e #governo #conte, fango su #trump #pompeo e #giu… - ErneCremonesi : RT @Marco_dreams: Eseguita negli Stati Uniti una nuova condanna a morte federale, l'ottava di quest'anno. La Corte Suprema ha respinto un… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Donald Trump, l'accusa di Romney: «Ricorsi? Azione più antidemocratica mai fatta da un presidente» Il Messaggero Edward Norton contro Donald Trump: “Un dito medio a tutto il paese per puro dispetto”

Con un lungo thread su Twitter, Edward Norton ha deciso di scagliarsi contro Donald Trump per le sue ultime decisioni, ecco i commenti ...

Usa 2020, Twitter darà account presidenziale ufficiale a Joe Biden il 20 gennaio

Twitter cederà il controllo dell'account del presidente degli Stati Uniti (@POTUS) a Joe Biden quando presterà giuramento il giorno dell'insediamento alla Casa Bianca, nonostante Donald Trump non ...

Con un lungo thread su Twitter, Edward Norton ha deciso di scagliarsi contro Donald Trump per le sue ultime decisioni, ecco i commenti ...Twitter cederà il controllo dell'account del presidente degli Stati Uniti (@POTUS) a Joe Biden quando presterà giuramento il giorno dell'insediamento alla Casa Bianca, nonostante Donald Trump non ...