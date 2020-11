Donald Trump: “Ho vinto io” (Di sabato 21 novembre 2020) Il presidente Donald Trump torna in pubblico con una conferenza stampa alla Casa Bianca. Nella conferenza parla di riduzione dei prezzi dei farmaci, e torna a ribadire di aver vinto le elezioni americane. “Big pharma ha speso miliardi di dollari in pubblicità negativa contro di me durante la campagna, che ho vinto tra l’altro”. Prosegue parlando del duro lavoro svolto negli anni dal suo governo: “Con un lavoro durato due anni abbiamo ridotto i prezzi dei farmaci come nessuna amministrazione aveva fatto prima. Lo abbiamo fatto per i malati, per gli anziani. Lo abbiamo fatto per l’America“, ha detto Trump. “Io non piaccio alle compagnie farmaceutiche, ma abbiamo dovuto farlo. Spero che lo mantengano, spero abbiano il coraggio di mantenerlo“. Il presidente Usa ha poi lanciato un’accusa alla ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 21 novembre 2020) Il presidentetorna in pubblico con una conferenza stampa alla Casa Bianca. Nella conferenza parla di riduzione dei prezzi dei farmaci, e torna a ribadire di averle elezioni americane. “Big pharma ha speso miliardi di dollari in pubblicità negativa contro di me durante la campagna, che hotra l’altro”. Prosegue parlando del duro lavoro svolto negli anni dal suo governo: “Con un lavoro durato due anni abbiamo ridotto i prezzi dei farmaci come nessuna amministrazione aveva fatto prima. Lo abbiamo fatto per i malati, per gli anziani. Lo abbiamo fatto per l’America“, ha detto. “Io non piaccio alle compagnie farmaceutiche, ma abbiamo dovuto farlo. Spero che lo mantengano, spero abbiano il coraggio di mantenerlo“. Il presidente Usa ha poi lanciato un’accusa alla ...

