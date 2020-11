TV7Benevento : Dl ristori: Baldassarre (Lega), 'ricetta M5S per ripartire è cannabis light'... -

Ultime Notizie dalla rete : ristori Baldassarre

Affaritaliani.it

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "La ricetta 5Stelle per far ripartire l'Italia? Ristorare gli italiani con la cannabis light Con i morti negli ospedali, le terapie intensive piene, le famiglie in crisi, i ...Sanremo. «Ho più fiducia nell’aiuto di nostro Signore che in quello del Governo», non sembra molto ottimista per il futuro e speranzoso nell’intervento statale Raffaele Martino del ristorante “Nicò” d ...