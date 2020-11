Djokovic-Thiem in tv oggi: orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Finals Londra 2020 (Di sabato 21 novembre 2020) Novak Djokovic e Dominic Thiem oggi si affrontano nella semifinale alle Atp Finals 2020. Il numero uno al mondo è riuscito a strappare il pass per il penultimo atto grazie al successo su Zverev. Per l’austriaco invece due successi, contro Nadal e Tsitsipas, prima del ko contro Rublev. La partita odierna, nella giornata di sabato 21 novembre, è in programma non prima delle ore 15:00 italiane (dopo il doppio): la diretta tv è disponibile su Sky Sport, mentre quella streaming sulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia durante gli ultimi incontri della settimana londinese con aggiornamenti live, cronache e highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Novake Dominicsi affrontano nellaalle Atp. Il numero uno al mondo è riuscito a strappare il pass per il penultimo atto grazie al successo su Zverev. Per l’austriaco invece due successi, contro Nadal e Tsitsipas, prima del ko contro Rublev. La partita odierna, nella giornata di sabato 21 novembre, è in programma non prima delle ore 15:00 italiane (dopo il doppio): latv è disponibile su Sky Sport, mentre quellasulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia durante gli ultimi incontri della settimana londinese con aggiornamenti live, cronache e highlights. SportFace.

