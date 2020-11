DIRETTA Sci alpino, Slalom Levi: Vlhova vince davanti a Shiffrin e Liensberger. Fuori Brignone (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ordine d’arrivo dello Slalom di Levi di sci alpino: la classifica dei tempi 14.19 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani per il secondo Slalom femminile sulla Black Levi. Un saluto sportivo. 14.17 In classifica generale Petra Vlhova vola in vetta con 160 punti. Marta Bassino è seconda a 113. 14.15 Le italiane: 11ma Irene Curtoni (miglior piazzamento in carriera a Levi), 18ma Marta Bassino (prima volta a punti in Slalom), 20ma Martina Peterlini (nove posizioni recuperate dopo la prima manche), 29ma Marta Rossetti. Fuori Federica Brignone. 14.14 Il podio è stato completato dall’austriaca Liensberger a ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE L’ordine d’arrivo dellodidi sci: la classifica dei tempi 14.19 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani per il secondofemminile sulla Black. Un saluto sportivo. 14.17 In classifica generale Petravola in vetta con 160 punti. Marta Bassino è seconda a 113. 14.15 Le italiane: 11ma Irene Curtoni (miglior piazzamento in carriera a), 18ma Marta Bassino (prima volta a punti in), 20ma Martina Peterlini (nove posizioni recuperate dopo la prima manche), 29ma Marta Rossetti.Federica. 14.14 Il podio è stato completato dall’austriacaa ...

