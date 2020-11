DIRETTA Sci alpino, Slalom Levi LIVE: Martina Peterlini può recuperare posizioni (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 Ora la francese Noens, parte con 0.15 sull’azzurra. 13.21 La tedesca Wallner è seconda a 19 centesimi da Peterlini. 13.20 Marta Rossetti invece pasticcia sul muro ed è quarta a 1?11. Rischia di chiudere 31ma, dunque senza ottenere neppure un punto. 13.19 Martina Peterlini incanta sul muro e vola in testa con 0.44 su Popovic. Ora Marta Rossetti, che parte con 0.09 sulla compagna di squadra. 13.17 Popovic al comando con 0.21 su Dvornik. Ora Martina Peterlini, che ha 8 centesimi di vantaggio da gestire. 13.16 1’54?04 il tempo totale per la slovena. Ora la croata Popovic, poi le azzurre. 13.15 Iniziata la seconda manche con la slovena Dvornik. 13.14 La giovanissima Neja Dvornik, classe 2001, al cancelletto di partenza. 13.12 ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 Ora la francese Noens, parte con 0.15 sull’azzurra. 13.21 La tedesca Wallner è seconda a 19 centesimi da. 13.20 Marta Rossetti invece pasticcia sul muro ed è quarta a 1?11. Rischia di chiudere 31ma, dunque senza ottenere neppure un punto. 13.19incanta sul muro e vola in testa con 0.44 su Popovic. Ora Marta Rossetti, che parte con 0.09 sulla compagna di squadra. 13.17 Popovic al comando con 0.21 su Dvornik. Ora, che ha 8 centesimi di vantaggio da gestire. 13.16 1’54?04 il tempo totale per la slovena. Ora la croata Popovic, poi le azzurre. 13.15 Iniziata la seconda manche con la slovena Dvornik. 13.14 La giovanissima Neja Dvornik, classe 2001, al cancelletto di partenza. 13.12 ...

