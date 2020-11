DIRETTA MotoGP, GP Portimao LIVE: dalle 14.30 la FP4, Valentino Rossi cerca di entrare in Q2 (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.09: Le tre sessioni di prove libere hanno visto Jack Miller stampare il miglior tempo sul tracciato dell’Algarve in 1:39.205 con 125 millesimi su Miguel OLIVEira, il padrone di casa, quindi 150 su Alex Rins. 14.06: Chi conquisterà l’ultima pole position della stagione? L’equilibrio regna sovrano sulla pista lusitana, per cui tutto rimane in bilico. 14.03: Si fa sul serio sullo splendido tracciato di Portimao per andare a decidere la griglia di partenza della gara di domani. 14.00: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto del Mondiale MotoGP 2020. Il programma del GP Portogallo (21 novembre) – La presentazione del GP Portogallo (21 novembre) – La cronaca della ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.09: Le tre sessioni di prove libere hanno visto Jack Miller stampare il miglior tempo sul tracciato dell’Algarve in 1:39.205 con 125 millesimi su Miguel Oira, il padrone di casa, quindi 150 su Alex Rins. 14.06: Chi conquisterà l’ultima pole position della stagione? L’equilibrio regna sovrano sulla pista lusitana, per cui tutto rimane in bilico. 14.03: Si fa sul serio sullo splendido tracciato diper andare a decidere la griglia di partenza della gara di domani. 14.00: Buongiorno e benvenuti alladelle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto del Mondiale2020. Il programma del GP Portogallo (21 novembre) – La presentazione del GP Portogallo (21 novembre) – La cronaca della ...

SkySportMotoGP : ?? MIR È CAMPIONE DEL MONDO ?? ? Primo titolo MOTOGP per lo spagnolo ?????? IL MONDIALE 2020 È SUO? I risultati ?… - SkySportMotoGP : ?? MORBIDO VINCE A VALENCIA ???? ?? Che bagarre con Miller ?? MIR gestisce la gara ed è CAMPIONE DEL MONDO?? ? 1? ????… - OA_Sport : DIRETTA MotoGP, GP Portimao LIVE: dalle 14.30 la FP4, Valentino Rossi cerca di entrare in Q2 - Radio1Rai : ??? ??????Dalle 14.10 segui le qualifiche della #MotoGP #PortugueseGP in diretta con la cronaca di @nicoforletta ?? Su… - gponedotcom : LIVE Qualifiche Portimao MotoGP: cronaca diretta minuto per minuto: Miller ha prenotato la pole con il miglior temp… -